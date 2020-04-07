Yabancılar martta Aselsan aldı, bankaları sattı

07 Nisan 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgınının küreselleştiği ve tüm dünyada borsaların sert düşüşler yaşadığı mart ayında yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’da da satış yaptı. Borsa İstanbul’un açıkladığı verilere göre martta yabancının alım işlemleri 10 milyar 793 milyon dolar, satım işlemleri ise 11 milyar 831 milyon dolar oldu. Yabancının mart ayında en çok net alıcı olarak yer aldığı hisse Aselsan olurken en fazla satış yaptığı hisse ise Yapı Kredi Bankası olarak öne çıktı.

Bankalarda büyük satışlar oldu

Yabancı yatırımcı Yıldız Pazar’da 10 milyar 272 milyon 605 bin dolar net satış, 9 milyar 362 milyon 754 bin dolar net satış gerçekleştirdi. En fazla net satışçı olduğu hisse 86 milyon 676 bin dolarlık net satışla Yapı Kredi Bankası olurken ardından 71 milyon 377 bin dolarla Garanti Bankası, 66 milyon 307 bin dolarla Ereğli Demir Çelik, 49 milyon 52 bin dolarla Akbank geldi. Bankaların yeni sıra Pegasus 40 milyon 448 bin dolar, Türk Hava Yolları 24 milyon 486 bin dolarla yabancının net satıcı olduğu hisseler olarak göze çarptı.

Yabancının net alıcı olduğu ise Yıldız Pazar’da sadece 20 hisse var. Bunların birincisi 10 milyon 279 bin dolarla Aselsan. Onu 10 milyon 146 bin dolarla Sabancı Holding ve 8 milyon 766 bin dolarla Tekfen Holding takip ediyor. Petkim ve Hektaş da alıcı olunan hisseler. Yabancının Emlak Konut’ta da 407.2 bin dolarla alıcı olması dikkat çekti. Şekerbank ise Yıldız Pazar’da yabancı yatırımcının tek alıcı olduğu hisse olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta alıcı

Yabancının Ana Pazar’da en fazla satıcı olduğu hisse ise 8 milyon 765 bin dolarla Selçuk Ecza Deposu. Verusa Holding ve Global Yatırım Holding de ikinci ve üçüncü net satıcı oldukları hisseler. Dikkat çeken ise Galatasaray ve Trabzonspor hisselerinde de yabancının sırasıyla 2 milyon 162 bin dolar ve 3 milyon 322 bin dolarla net satıcı olması.

Yabancının Ana Pazar’da net alıcı olduğu hisselerin başında 910.6 bin dolarla Olmuksan geliyor. Anel Elektrik, İhlas Gayrimenkul, CEO Event Medya, Naturel Enerji alıcı olduğu hisselerin arasında. Dikkat çeken ise iki büyük futbol kulübünde satıcı olan yabancılar Fenerbahçe ve Beşiktaş hisselerinde ise mart ayında net alıcı pozisyonunda bulunmaları.

Borsa İstanbul’da martta yabancı yatırımcılar 1 milyar 37 milyon 532 bin 504 dolarlık net satım gerçekleştirmelerinin yanı sıra ocak-mart döneminde alım işlemleri 42.6 milyar dolar, satım işlemleri 45.0 milyar dolar olurken, net satım 2.45 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yabancının Yıldız Pazar’da en çok net satıcı olduğu hisseler (bin dolar)

YAPI VE KREDİ BANK. -86.676

GARANTİ BANKASI -71.377

EREĞLİ DEMİR CELİK -66.307

AKBANK -49.052

İŞ BANKASI (C) -47.395

TURKCELL -45.358

VAKIFLAR BANKASI -45.356

PEGASUS -40.448

KOZA ALTIN -36.562

TÜPRAŞ -36.194

TÜRK TELEKOM -36.189

TÜRK HAVA YOLLARI -24.486

KOÇ HOLDİNG -22.290

ARÇELİK -21.072

KOZA MADENCİLİK -19.371

MİGROS TİCARET -17.342

BİM MAĞAZALAR -17.270

VESTEL -17.232

T.S.K.B. -16.801

TAV HAVALİMANLARI -14.905

Yabancının Ana Pazar’da en çok net satıcı olduğu hisseler (bin dolar)

SELÇUK ECZA DEPOSU -8.765

GLOBAL YAT. HOLDİNG -6.086

VERUSA HOLDİNG -5.263

İNDEKS BİLGİSAYAR -4.869

ÖZAK GMYO -4.170

DOCO -3.708

REYSAŞ LOJİSTİK -3.438

TRABZONSPOR SPORTİF -3.322

DYO BOYA -2.626

TUKAŞ -2.441

KAREL ELEKTRONİK -2.397

VERUSATÜRK GİRİŞİM -2.311

VESTEL BEYAZ EŞYA -2.246

GALATASARAY SPORTİF -2.162

REYSAŞ GMYO -1.948

PARSAN -1.906

BANVİT -1.899

A.V.O.D GIDA VE TARIM -1.790

AVRASYA GMYO -1.776

LOKMAN HEKİM SAĞLIK -1.666

Yabancının Yıldız Pazar’da net alıcı olduğu hisseler (bin dolar)

ASELSAN 10.279

SABANCI HOLDİNG 10.146

TEKFEN HOLDİNG 8.766

PETKİM 6.113

HEKTAŞ 2.118

ALKİM KİMYA 1.113

ODAŞ ELEKTRİK 974.0

ANADOLU EFES 805.5

GÜNEŞ SİGORTA 710.4

COCA COLA İÇECEK 575.8

EMLAK KONUT GMYO 407.2

ŞEKERBANK 387.4

ÇİMSA 364.7

KEREVİTAŞ GIDA 215.9

YENİ GİMAT 36.9

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR 32.1

Yabancının Ana Pazar’da en çok net alıcı olduğu hisseler (bin dolar)

OLMUKSAN 910.6

ANEL ELEKTRİK 900.9

İHLAS GAYRİMENKUL 786.0

CEO EVENT MEDYA 685.3

NATUREL ENERJİ 628.4

KLİMASAN KLİMA 617.9

ALARKO GMYO 600.2

BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. 549.5

POLİSAN HOLDİNG 529.4

PEKER GMYO 308.2

KAFEIN YAZILIM 307.7

MENDERES TEKSTİL 256.8

RTA LABORATUVARLARI 223.1

FENERBAHÇE FUTBOL 212.1

YÜNSA 149.6

QNB FİNANSBANK 134.1

ARENA BİLGİSAYAR 122.7

İHLAS HOLDİNG 100.6

ÖZBAL ÇELİK BORU 96.6

KONYA ÇİMENTO 81.5