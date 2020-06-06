Yabancılar mayıs ayında 1 milyar $’lık hisse sattı

06 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcı mayısta da borsada satıcı oldu. Borsa İstanbul verilerine göre mayısta yabancı yatırımcılar yıldız pazarda 6 milyar 718 milyon 169 bin dolarlık alım, 7 milyar 696 milyon 448 bin dolarlık satış yaptı. Yıldız pazardaki net satış 978 milyon 278 bin dolar oldu. Ana pazarda ise yabancı 1 milyar 661 milyon 470 bin dolarlık alım, 1 milyar 721 milyon 546 bin dolarlık satış yaptı. Ana pazarda 60 milyon dolar net satışçı oldular. Toplam mayıstaki net satış 1 milyar 38 milyon dolara ulaştı. Yabancının en çok alım yaptığı hisse Yapı Kredi Bankası olarak öne çıkarken en fazla satış Garanti Bankası’na geldi.

Borsa İstanbul verilerine göre nisanda en fazla alınan Yapı Kredi Bankası’nda 46 milyon 359 bin dolar net alıcı olan yabancının ikinci tercihi Migros oldu. Migros’ta net alıcı olduğu miktar 28.6 milyon dolar. Aselsan yine yabancının gözdeleri arasında. Aselsan’da net alım 11.3 milyon dolar. Yok Marketler’da ise 2.9 milyon dolarlık net alıcı olan yabancının Logo Yazılım da ilgi alanında. Logo Yazılım’da 2.8 milyon dolarlık net alıcı olan yabancı Enerjisa Enerji’de de 2.7 milyon dolar net alıcı konumunda. Mayısta yabancının pandemi sürecinde öne çıkan gıda perakendecilerine ilgisinin arttığı görülüyor.

Garanti Bankası yine birinci sırada

Yıldız pazarda yabancı yine en fazla Garanti Bankası’nda net satıcı pozisyonunda oldu. 286.3 milyon dolarlık net satış gerçekleştiren yabancının ikinci en yüksek satışçı olduğu hisse ise 155.1 milyon dolarla Akbank. Tüpraş’ta 121.9 milyon dolar, Ereğli Demir Çelikte 66.5 milyon dolar net satışçı olan yabancının Anadolu Efes’te net satışı ise 59.4 milyon dolar oldu. Arçelik’te 54.8 milyon dolar net satışçı durumunda bulunan yabancı İş Bankası’nda da 33 milyon dolar net satış yaptı. Tekfen’de 23.6 milyon dolar net satışçı yabancının diğer satış yaptığı hisseler ise yine bankalar. Halkbank’ta 21.4 milyon dolar, Vakıfb ank’ta 21.2 milyon dolar net satış gerçekleştirildi.

Trabzonspor sattı Beşiktaş aldı

Ana pazarda ise en fazla satış nisanda olduğu gibi koronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektör havayollarına hizmet veren Doco’da oldu. Doco hisselerinde net satış miktarı 28.4 milyon dolar. İkinci Park Elektrik Madencilikte net satış 2.3 milyon dolar iken sırasıyla pandemi döneminde yatırımcıların gözdesi olan ve fiyat yükselişiyle dikkat çeken RTA Laboratuvarları Yatırım Ortaklığı’nda yabancı 1.9 milyon dolar satış yaptı. Vestel Beyaz Eşya’da 1.7, İndeks Bilgisayar’da ise 1.6 milyon dolar net satış gerçekleşti. Trabzonspor da 1 milyon dolar net satışla en fazla satış yapılan hisse listesine girdi.

Ana pazarda en fazla net alıcı olduğu hisse 2.7 milyon dolar ile Avrasya GMYO oldu. Onu 1 milyon dolarla İş Girişim izlerken üçüncü 949 bin dolarla Ak Enerji, dördüncü 936.2 bin dolarla Papilon Savunma oldu, beşincilikte de 863.8 bin dolarla Menderes Tekstil yer aldı. Spor hisselerinde yabancının net alımcı olduğu listede öne çıkar ise 713.7 milyon dolarlık net alımın olduğu Beşiktaş hisseleri oldu.