Yabancılar net 381 milyon dolarlık menkul kıymet sattı

17 Temmuz 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan 10 Temmuz tarihinde sona eren haftaya ilişkin menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcıların toplam menkul kıymet satısı, 101,7 milyon dolar hisse senedi, 279,4 milyon doları DİBS olmak üzere toplamda 381 milyon dolar oldu.

Böylece, yabancıların hisse senedi stoku 24 milyar 56 milyon dolara; DİBS stoku ise 6 milyar 738 milyon dolara düşmüş oldu.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık azalışla 330,5 milyon dolardan 325,1 milyon dolara düştü.





