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Yabancılar net 511 milyon dolarlık menkul kıymet sattı

Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 511 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

Yabancılar net 511 milyon dolarlık menkul kıymet sattı
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Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 511 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

Yabancıların gerçekleştirdiği 511 milyon dolarlık menkul kıymet satışlarının 182,5 milyon doları hisse senedi, 382,2 milyon doları DİBS ve 3,2 milyon doları ise şirket borçlanma senetleri olarak gerçekleşti

Ayrıntılar birazdan..

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