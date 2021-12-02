Yabancılar, pay piyasalarında 1 ay sonra satışa geçti

Yurt dışında yerleşik yatırımcıların 26 Kasım itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 20,6 milyar dolara geriledi. Yabancıların hisse senetleri piyasasındaki pozisyonları piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -64.52 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcılar son olarak 22 Ekim haftasında 103 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirmişti.

Yabancıların hisse senedi alımı 12 Kasım haftasında 479 milyon dolar ile bir yılın zirvesine tırmanmış, takip eden haftada ise 384 milyon dolara gerilemişti.

Tahvil piyasalarından 105 milyon dolarlık çıkış

Yabancı yatırımcı 4 hafta sonra borsada net satıcı olurken geçen hafta 105 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece DİBS stok miktarı 4,17 milyar dolara indi. Yabancıların özel sektör bonolarındaki pozisyonu ise nette değişiklik göstermedi.

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 4,9 milyar dolara geriledi. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.