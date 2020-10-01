Yabancılar piyasadan 14 milyon dolarlık alım yaptı

01 Ekim 2020

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 20,8 milyar dolar oldu. Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 21,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yabancı yatırımcıların DİBS stoğu, 114,6 milyon dolarlık artışla 5 milyar 365 milyon dolara yükselirken çirket iç borçlanma senedi stoğu ise 6,6 milyon dolar düşerek 249 milyon liraya geriledi. Repo miktarı ise 22,4 milyon dolar düşüşle 116 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece yabancı yatırımcıların geçen hafta net menkul kıymet hareketi 14 milyon dolar artış şeklinde gerçekleşti.