Yabancılar piyasadan 14 milyon dolarlık alım yaptı
Merkez Bankası'nın verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta 102 milyon dolarlık hisse senedi satarken toplam menkul kıymet hareketinde 14 milyon dolarlık artış yaşandı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 20,8 milyar dolar oldu. Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 21,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.
Yabancı yatırımcıların DİBS stoğu, 114,6 milyon dolarlık artışla 5 milyar 365 milyon dolara yükselirken çirket iç borçlanma senedi stoğu ise 6,6 milyon dolar düşerek 249 milyon liraya geriledi. Repo miktarı ise 22,4 milyon dolar düşüşle 116 milyon dolar seviyesine geldi.
Böylece yabancı yatırımcıların geçen hafta net menkul kıymet hareketi 14 milyon dolar artış şeklinde gerçekleşti.