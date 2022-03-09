Yabancılar, şubatta 217 milyon dolarlık hisse sattı

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.

Buna göre, yabancılar 14 milyar 189 milyon 385 bin dolar tutarında alım yaparken, 14 milyar 406 milyon 369 bin 297 dolar tutarında satım gerçekleştirdi. Böylece yabancıların net satım işlemleri 216 milyon 984 bin 297 dolar oldu.

Yabancıların toplam işlem hacmi 28 milyar 595 milyon 754 bin 297 dolara ulaştı