Yabancılar, tahvil satışlarına devam ediyor

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sürpriz bir şekilde politika faizinde yaptığı 100 baz puanlık indirim yerli ve yabancı yatırımcıların farklı tepkisi ikinci haftada da sürüyor. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar 201.1 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) satışı yaptı ve tahvilde çıkış yönlü pozisyonunu ikinci haftaya taşıdı. Yabancı hisse senedinde de geçen hafta 92.8 milyon dolar net satışçı oldu. Yerli yatırımcı ise dolar/TL’de faiz indirimi sonrası gelen rekoru döviz mevduatını bozarak değerlendirmeyi sürdürüyor.



Merkez Bankası istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 92.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 1.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri ve 201.1 milyon dolarlık DİBS sattı. Verilere göre yabancıların kişilerin 24 Eylül itibarıyla 21 milyar 820,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 1 Ekim haftasında 21 milyar 408,4 milyon dolara geriledi. DİBS stoku 6 milyar 755,8 milyon dolardan 6 milyar 283,9 milyon dolara düştü. ŞBS stokları ise 253.7 milyon dolardan 246.3 milyon dolara geriledi.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 33,1 milyar lira artarak 4 trilyon 223,1 milyar liraya yükseldi. TCMB dahil bankalardaki toplam kredi hacmi de 1 Ekim ile biten haftada 14 milyar 850 milyon 92 bin lira artarak 3 trilyon 899 milyar 130 milyon 916 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,72 artış kaydetti.