Yabancılar tahvilden çıkmaya devam ediyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 28 Ekim haftasında 24,4 milyon dolar hisse senetleri alımı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 58,1 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) satımı 12 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) alımları ve DİBS (Ödünç) alımının olmadığı haftada, şirket borçlanma senetleri satımları 1,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 21 milyar 310 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 5 milyar 472 milyon dolar DİBS (Ters Repo) stokları1 milyar 645,9 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 348,6 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 212,7milyon dolar seviyesinde açıklandı.