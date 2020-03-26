Yabancılardan 1 milyar dolarlık satış

26 Mart 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Mart haftasında 742 milyon dolarlık DİBS, 308 milyon dolarlık hisse sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Mart itibarıyla 25 milyar 350,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 555,9 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 11 milyar 476,1 milyon dolardan 9 milyar 852,8 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,3 milyon dolarlık satışla 371,3 milyon dolardan 352 milyon dolara düştü.