Yabancılardan 22 milyon dolarlık hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Kasım haftasında net 22 milyon dolarlık hisse senedi, 4,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yabancıların 30 Ekim itibarıyla 19 milyar 255,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 630,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 157,5 milyon dolardan 4 milyar 960,2 milyon dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 9,1 milyon dolarlık satışla 221,3 milyon dolardan 212,2 milyon dolara geriledi. Dolayısıyla, yabancıların 2 - 6 Kasım arası haftalık işlemleri 35.6 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 6.11.2020 tarihi ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 5 milyar 849 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve ŞBS’de sırasıyla 7 milyar 616 milyon dolar ve 194 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 659 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 6 Kasım ile biten haftada, yabancıların tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 3,4 iken hisse senedi piyasasında yüzde 49,0 seviyesinde.