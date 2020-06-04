Yabancılardan 258 milyon dolarlık menkul kıymet satışı

04 Haziran 2020

Merkez Bankası, 29 Mayıs haftasına ait menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Mayıs itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 22,7 milyar dolar oldu.



Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 22,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.



29 Mayıs haftasına ait menkul kıymet istatistiklerinden detaylar şöyle:



- Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 7,6 milyar dolar oldu.

- DiBS stok miktarı önceki hafta 7,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Repo miktarı 156,1 milyon dolar seviyesine geldi.

- Repo miktarı önceki hafta 181,3 milyon dolar seviyesindeydi.

- Özel sektör tahvil ve bonoları 360,4 milyon dolar oldu.

- Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 367,7 milyon dolar seviyesindeydi.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -160,8 milyon dolar oldu.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı -97,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı -25,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı -7,2 milyon dolar oldu