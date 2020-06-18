Yabancılardan 50 milyon dolarlık hisse senedi alımı

18 Haziran 2020

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Haziran itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 23,5 milyar dolar oldu.



Merkez Bankası 'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 23,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.



Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymetler istatistiklerinden diğer ayrıntılar şöyle:



- Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 7,1 milyar dolar oldu.

- DiBS stok miktarı önceki hafta 7,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

- Repo miktarı 146,8 milyon dolar seviyesine geldi.

- Repo miktarı önceki hafta 139,1 milyon dolar seviyesindeydi.

- Özel sektör tahvil ve bonoları 367,3 milyon dolar oldu.

- Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 363,8 milyon dolar seviyesindeydi.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı 49,9 milyon dolar oldu.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında DiBS değeri farkı -719,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında repo değeri farkı 7,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında özel sektör bonoları farkı 3,5 milyon dolar oldu.