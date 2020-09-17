Yabancılardan net 62 milyon dolarlık satış

17 Eylül 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta net 62 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Bu satışların 30,2 milyon dolarlık kısmı hisse senedi ve 32,4 milyon dolarlık bölümü Devlet İç Borçlanma Senedi oluşturdu. Yabancılar, ayrıca 5,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Eylül itibarıyla 20 milyar 774,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 899,1 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 650,4 milyon dolardan 5 milyar 571,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,3 milyon dolarlık alışla 253,9 milyon dolardan 259,2 milyon dolara çıktı.