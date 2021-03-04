Yabancıların borsadan çıkışı ve tahvil ilgisi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 26 Şubat haftasında ait menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcılar 118 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece, yabancıların son bir buçuk ay içerisinde hisse senedi satışı çıkışı 1,1 milyar dolara ulaştı. Hisse senetlerinden çıkan yabancı yatırımcılar, tahvil tarafında ise alımlarına devam ederken pozisyonlarını 83 milyon dolar daha artırdı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Şubat itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 28,6 milyar dolar, Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı 10,3 milyar dolar oldu. Repo miktarı ise 2 milyar dolar seviyesine sabit kaldı. Özel sektör tahvil ve bonoları ise 289,2 milyon dolardan 267,6 milyon dolara geriledi.