Yabancıların hisse satışları sürüyor

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 4 Şubat haftasında 81,9 milyon dolar hisse senetleri satışı yaptılar. Böylece yabancıların portföyünde hisse hisse senedi stoklarının piyasa değeri 18 milyar 159,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 35,5 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) alımları 0,1 milyon dolar oldu. DİBS (Kesin Alım) stokları 3 milyar 484,3 milyon dolar, DİBS (Ters Repo)vstokları 756,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 274,7 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerın DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi olmadı. Şirket borçlanma senetleri satımları ise 3,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Şirket borçlanma senedi stokları 146,2 milyon dolar seviyesinde açıklandı.