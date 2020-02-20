Yabancıların hisse senedi portföyü yüzde 2 azaldı

Merkez Bankası tarafından her hafta rutin olarak açıklanan para ve banka istatistiklerinde 14 Şubat tarihinde biten haftanın verileri duyuruldu. Bu haftanın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 33,2 milyar dolar oldu.Bir önceki haftada bu tutar 33,9 milyar dolar idi.



Devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı da 14,9 milyar dolardan 13,9 milyar dolara geriledi. Repo miktarı ise 512 milyon dolardan 540,9 milyon dolar seviyesine; özel sektör tahvil ve bonoları 365,7 milyon dolardan 366,9 milyon dolara yükseldi.



Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı -259,1 milyon dolar oldu. DiBS değeri farkı -566,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Repo değeri farkı 37,7 milyon dolar seviyesinde, özel sektör bonoları farkı ise 1,1 milyon dolar oldu.