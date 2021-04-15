Yabancıların hisse senedi satışı sürüyor

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini takip eden ilk iki haftada nette 2,4 milyar dolarlık Türk varlığı satan yabancı yatırımcılar 9 Nisan haftasında tahvilde alıma geçerken, hisse tarafında da önceki haftalara nazaran sınırlı da olsa satış yaptı. Geçen hafta hisse senedinde nette 46 milyon dolarlık satış yağan yabancıların hisse senedi stok miktarı, 22,8 milyar dolar oldu. Hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 23,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Nisan haftasında yabancıların tahvil alımı ise 78 milyon dolar oldu. Yabancı yatırımcıların tahvil stoku 9 Nisan itibari ile 7,46 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 7,37 milyar dolar olarak kaydedilmişti.