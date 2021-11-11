Yabancıların swap piyasasından çıkışı üst üste 9. haftasında

Yabancı yatırımcı geçen hafta 274 milyon dolarlık hisse, 38 milyon dolarlık da tahvilalımı gerçekleştirdi.

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 821 milyon dolar azalarak 5,4 milyar dolara geriledi. Son 9 haftada yaşanan çıkış 8,2 milyar dolara ulaştı. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yabancı yatırımcı geçen hafta 274 milyon dolarlık hisse, 38 milyon dolarlık da tahvilalımı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcı yedi haftanın ardından ilk defa net tahvil alıcısı oldu.

Yabancı yatırımcı, 2021 yılında en fazla tahvil satışını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin yaşandığı 26 Mart haftasında gerçekleştirirken bundan sonraki en büyük satışı 100 baz puanlık faiz indirimi kararının alındığı 24 Eylül haftasında gerçekleştirmişti.