Yabancıların, TL varlıklara ilgisi devam ediyor

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 234,1 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Devlet iç borçlanma senetlerinde (DiBS) ise net alım tutarı 147,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki hafta hisse senedi piyasasında 389,7 milyon dolar net yabancı girişi olmuştu. . Tahvil piyasasında giriş 175,5 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

27 Kasım itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 25 milyar dolar, devlet iç borçlanma senetleri(DiBS) stok miktarı ise 6,1 milyar dolar oldu.