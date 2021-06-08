Yabancının 5 aydır vazgeçmediği 5 şirket

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul verilerine göre mayıs ayında yabancı yatırımcıların işlemleri net 36 milyon dolar çıkış olarak gerçekleşti. Büyük bazı hisselerde alımlar sürerken yılbaşından bu yana tüm aylarda aldığı 5 hisse oldu. Bunlar Kardemir, Anadolu Hayat, Nurol GYO, Bursa Çimento ve Atlantis Yatırım Holding hisseleri. Yabancının 5 aydır sürekli sattığı ise 20 hisse var. Bunların başında Aselsan, Koza Altın, Aygaz, Bim ve SASA geliyor.





Verilere göre yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’da mayısta 12 milyar 30 milyon dolar alım, 12 milyar 66 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar mayısta 35 milyar 969 milyon dolar net satım işlemi yaptı. Yabancı yatırımcıların mayısta toplam işlem hacmi 24 milyar 96 milyar dolar oldu. Yabancı yatırımcılar 2021 Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 1 milyar 881 milyon dolar net satım gerçekleştirdi. Yılın ilk beş aylık döneminde yabancı yatırımcılar 119 milyar 522 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaparken, aynı dönemde 121 milyar 402 milyon dolarlık hisse senedi satış işleminde bulundu.

Yılın ilk beş aylık döneminde yabancı yatırımcılar, nisan ayı hariç satıcılı konumda olan yabancıların nisandaki alımı 80 milyon dolar seviyesindeydi. Yabancı yatırımcıların mayısta en çok alım yaptığı ilk beş pay senedi Garanti Bankası, Şişecam, Turkcell, Kardemir ve Akbank oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları ilk beş pay senedi, Tüpraş, Yapı Kredi, Arçelik, Türk Hava Yolları ve Bim olarak öne çıktı.

En fazla alım Kardemir’de oldu

Mayısta, BİST-100 endeksi TL bazında yüzde 1,62 değer kazanırken, dolar bazında yüzde 0,99 değer kaybetti. Yabancı yatırımcının mayısta hisse senedi piyasasındaki payı ise yüzde 41,84-42,85 seviyeleri arasında seyretti.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın verilerden hazırladığı grafikler yabancı yatırımcının bu yılın 5 ayının 5’inde de yabancıların aldığı 5 hisse oldu. Yabancılar 5 ayda Kardemir’de 65.5 milyon dolar, Anadolu Hayat Emeklilik’te 12.6 milyon dolar, Bursa Çimento’da 3.4 milyon dolar, Nurol GYO’da 775 bin dolar, Atlantis Yatırım Holding’de ise 20.2 milyon dolar net alım yaptılar.

Yine Kaya’nın hazırladığı tablolara göre yabancıların 4 aydır satış yaptığı ancak mayısta ilk kez net alıcı olduğu 14 hisse göze çarpıyor. Tutara göre Migros 13 milyon dolar Türk Telekom 6.5 milyon dolar, Enerjisa 5 milyon dolarlık mayıs ayı alımlarıyla öne çıktı.

Ancak bazı hisselerde ise yabancı yatırımcılar 5 aydır sürekli satıcı pozisyonda yer aldılar. Bunların başında 164.8 milyon dolarlık net satışla Bim geliyor. İş Bankası 149.7 milyon dolarlık satışla ikinci, Aselsan 113.8 milyon dolarlık satışla üçüncü sırada yer alıyor. Yabancının 5 aydır sürekli sattığı hisseler ağırlıklı olarak Yıldız Pazar’da işlem görüyor. Koza Altın’da 82.2 milyon dolar, SASA’da 67.6 milyon dolar Alkim’de 23.7, Aygaz’da 23.4 milyon dolarlık net satım işlemi gerçekleştirildi.

Haziranda alım sinyali

Haziran ve yeni hafta ise daha olumlu başladı. Kaya’nın değerlendirmesine göre borsada bankalara gelen güçlü alımlar devam etti. Yabancıların Garanti Bankası nisanda 164 milyon doların üstüne mayısta 48 milyon dolar, Akbank nisanda 9 milyon doların üstüne mayısta 30 milyon dolar, Vakıfbank nisanda 4 milyon doların üstüne mayısta 5 milyon dolar alımları oldu.

Kaya, haziranda da bu trendin devam ettiğine yönelik sinyal olduğunu belirtti. Borsa İstanbul’da yabancıların payı da yüzde 42,37 seviyesine yükseldi.

Kaya, marttaki yoğun çıkışın ardından yabancıların dönüş yaptıkları hatta haziranda da bunun sürdüğünü belirterek “Helikon Invest, Garanti ve Sabancı Holding’te yüzde 5’i geçtiğini açıkladı. Onun dışında Ereğli’de yoğun alım yapan bir fon vardı. MSCI endekslerinde payı azaldığı halde gelen yabancının piyasanın ucuz olduğunu düşündüğü için geldiğini tahmin ediyorum. Borsa açısından olumlu bulunabilir” diye konuştu.