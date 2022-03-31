Yabancının 6 haftadır tahvilden çıkıyor

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 17.4 milyon dolarlık hisse senedi ve 1.8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 104.8 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) sattı. Yabancıların 18 Mart itibarıyla 17 milyar 472,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Mart'ta 17 milyar 687,1 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 271,7 milyon dolardan 2 milyar 102,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 137,8 milyon dolardan 138,2 milyon dolara yükseldi.

Yabancılar hisse senedi piyasasındaki aralıksız satışlarına bir hafta mola verirken 6 haftadır tahvil satışlarını sürdürüyor. Merkez Bankası verilerine göre yabancıların 1.5 aylık tahvil satışının büyüklüğü 979 milyon dolara geldi. Bu yıl hisse senedi ve tahvilden yabancı yatırımcının net çıkışı ise 2 miylar 315 milyon dolara ulaştı.