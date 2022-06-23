Yabancının bu yılki satışı 5 milyar dolara dayandı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 17 Haziran ile biten haftada hisse senetlerinde 193 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde 145 milyon dolar net satış yaptı. Şirket borçlanma senetlerinde ise net satış 3.5 milyon dolar oldu. Böylece bir haftada yabancı yatırımcıların TL menkul kıymetlerinden çıkışı 341 milyon dolara geldi.

Yılbaşından beri ise 17 Haziran ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 3 milyar 219 milyon dolarlık satış, DİBS'te 1 milyar 684 milyon dolarlık satış ve ŞBS’de ise 6 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 4 milyar 909 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Yabancıların 10 Haziran itibarıyla 15 milyar 758 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 17 Haziran'da 15 milyar 210,1 milyon dolara indi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 495,2 milyon dolardan 1 milyar 440,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 114.9 milyon dolardan 110.8 milyon dolara geriledi.