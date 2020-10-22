Yabancının DİBS payı yüzde 3,42’ye indi

22 Ekim 2020

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancılar, 16 Ekim haftasında net olarak 28.4 milyon dolarlık hisse senedi ve 17.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 0.5 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satışı gerçekleştirdi.

9 Ekim itibariyle 20 milyar 308,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 milyar 012,3 milyon dolar oldu. DİBS stoku, 5 milyar 403,2 milyon dolardan 5 milyar 370,2 milyon dolara düştü. Şirket borçlanma senetleri ise 232.5 milyon dolardan 232 milyon dolara indi. Yabancıların 12 - 16 Ekim arası haftalık işlemleri 46.3 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 16 Ekim itibariyle hisse senedinde 5 milyar 699 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve şirket borçlanma senetlerinde ise sırasıyla 7 milyar 578 milyon dolar ve 174 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 451 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Yabancının tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 3,42’e hisse senedi piyasasında payı yüzde 47,9’e indi.