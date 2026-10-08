Yabancının fon portföyü bir ayda 6,1 milyar dolar eridi

Türkiye'de yatırım fonu piyasasında eylül ayında yaşanan gelişmeler, yabancı yatırımcıların portföy büyüklüklerinde sert bir gerilemeye yol açtı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine dayanan rakamlara göre, ağustos sonunda 11,1 milyar dolar olan yabancı yatırımcıların fon portföyü, eylül sonunda 5 milyar dolara düştü.

Bir ayda kaydedilen 6,1 milyar dolarlık azalma, yabancıların fon varlıklarında yaklaşık yüzde 55'lik küçülmeye işaret etti. Buna karşılık yabancı yatırımcı sayısındaki değişimin oldukça sınırlı kalması, fon piyasasındaki gerilemenin niteliğine ilişkin önemli soruları gündeme taşıdı.

Yabancıların fon varlıkları yüzde 55 azaldı

Eylül ayında yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırım fonlarında tuttukları portföyün dolar cinsinden büyüklüğü, ağustos sonundaki 11,1 milyar dolar seviyesinden 5 milyar dolara geriledi. Böylece yalnızca bir ayda 6,1 milyar dolarlık azalma gerçekleşirken yabancıların fon varlıklarının yarısından fazlasına karşılık gelen bir düşüş ortaya çıktı.

Bu büyüklükteki değişim, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki fon piyasasına yönelik pozisyonlarının önemli ölçüde küçüldüğünü gösteriyor. Ancak iki farklı tarihte ölçülen portföy değerleri arasındaki fark, tek başına aynı miktarda nakit çıkışı yaşandığı anlamına gelmiyor. Fon fiyatlarındaki değişimler, yatırımcıların alım ve satım işlemleri, döviz kuru hareketleri ve portföy bileşimindeki farklılaşmalar toplam değer üzerinde etkili olabiliyor.

Bu nedenle 6,1 milyar dolarlık gerilemeyi doğrudan Türkiye'den çıkan para miktarı olarak tanımlamak doğru değil. Net sermaye hareketinin belirlenebilmesi için yabancı yatırımcıların fon alım ve satımlarının, değerleme değişimlerinden ayrıştırılması gerekiyor. Açıklanan aylık büyüklükler ise böyle bir ayrıştırmayı tek başına sağlamıyor.

Fon piyasasında 1,5 trilyon TL'lik küçülme

Yabancı yatırımcıların portföylerinde yaşanan gerilemeyle birlikte Türkiye'deki toplam yatırım fonu büyüklüğünde de belirgin bir düşüş kaydedildi. Ağustos sonunda yaklaşık 11 trilyon TL olan toplam fon büyüklüğü, eylül sonunda 9,5 trilyon TL'ye geriledi. Böylece fon piyasasının toplam büyüklüğü bir ayda yaklaşık 1,5 trilyon TL azaldı.

Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam yatırım fonu büyüklüğü 228,2 milyar dolardan 194,4 milyar dolara indi. İki dönem arasındaki fark 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu veriler, eylül ayındaki küçülmenin yalnızca yabancı yatırımcılarla sınırlı olmadığını, fon piyasasının toplam büyüklüğüne de yansıdığını ortaya koydu.

Bununla birlikte TL ve dolar cinsinden portföy değişimlerini değerlendirirken kur etkisinin de dikkate alınması gerekiyor. Farklı para birimleri üzerinden yapılan karşılaştırmalarda aynı varlıkların değerindeki hareketler farklı büyüklüklerde görünebiliyor. Fon piyasasındaki gerçek yatırımcı hareketini belirlemek için toplam portföy değerinin yanı sıra fon türlerine göre net alım ve satım verilerinin de incelenmesi önem taşıyor.

Yatırımcı sayısında yalnızca 373 kişilik düşüş

Yabancı yatırımcıların fon portföyündeki sert küçülmeye rağmen yatırımcı sayısında aynı ölçüde bir gerileme yaşanmadı. Ağustos sonunda 57 bin 417 olan yabancı yatırımcı sayısı, eylül sonunda 57 bin 44'e indi. Böylece yabancı yatırımcı sayısı bir ayda yalnızca 373 kişi, yaklaşık yüzde 0,65 azaldı.

Portföy büyüklüğündeki yaklaşık yüzde 55'lik gerilemeyle yatırımcı sayısındaki yüzde 0,65'lik azalma arasındaki fark, eylül verilerinin en dikkat çekici yönünü oluşturdu. Yatırımcı sayısındaki sınırlı değişim, toplam varlık değerindeki sert düşüşün hesap sayısındaki azalmayla tek başına açıklanamayacağını gösteriyor.

Ancak bu durum, düşüşün yalnızca büyük yatırımcıların fon satışlarından kaynaklandığını kanıtlamıyor. Yatırımcıların portföy tutarları arasındaki farklılıklar, fon türlerinin değerleme yöntemleri ve olası portföy aktarım işlemleri de toplam büyüklüğü etkileyebiliyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcı davranışına ilişkin daha kesin sonuçlara ulaşmak için hesap ve fon türü bazında ayrıntılı veriler gerekiyor.

Fon soruşturmalarıyla bağlantı henüz net değil

Eylül ayında Türkiye'deki yatırım fonu piyasası, bazı portföy yönetim şirketleri ve fon işlemlerine ilişkin soruşturmaların da gündeme geldiği bir dönemden geçti. Fon piyasasındaki güven, fiyatlama ve likidite koşulları tartışılırken yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğünde kaydedilen sert gerileme, bu gelişmelerle olası bağlantısı bakımından da dikkat çekti.

Bununla birlikte aylık toplam portföy verileri, fon soruşturmalarının 6,1 milyar dolarlık azalmanın ne kadarından sorumlu olduğunu göstermiyor. Soruşturmalara konu olan belirli fonlarla piyasanın tamamını aynı kapsamda değerlendirmek veya portföy küçülmesinin tamamını bu olaylara bağlamak için yeterli veri bulunmuyor.

Ekonomistler, MKK verilerinin yabancı yatırımcıların fon piyasasındaki varlıklarında önemli bir gerilemeye işaret ettiği belirtiliyor. Ancak portföy değeri ile doğrudan nakit çıkışı arasındaki ayrım, bu rakamların yorumlanmasında belirleyici önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların fon portföylerinin yeniden büyüyüp büyümediği kadar, eylül ayında hangi fon türlerinde satış ve değer kaybı yaşandığının açıklığa kavuşması da önem taşıyacak. Özellikle para piyasası fonları, hisse senedi fonları ve diğer yatırım fonu kategorilerindeki hareketlerin ayrıştırılması, yaşanan küçülmenin geçici bir portföy değişimi mi yoksa daha kalıcı bir yatırımcı davranışının işareti mi olduğunu anlamayı sağlayacak.