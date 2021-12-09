Yabancının hisse satışı 8 ayın zirvesinde

Merkez Bankası geçen haftaya ait menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yabancı yatırımcı geçen hafta 162 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirirken 12 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı. Kasım ayının büyük bir bölümünde hisse senedi piyasasında alıcı konumunda olan yabancı yatırımcı, Aralığın ilk haftasında Nisan ayından beri en büyük hisse satışını gerçekleştirmiş oldu.

TL swap'larda düşüş yüzde 90'a yaklaştı

Yabancıların, swap piyasalarında TL varlıklarını satma eğilimi geçen hafta da devam etti. Merkez Bankası ve BDDK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarı geçen hafta 2 milyar dolar azalarak 2,9 milyar dolara geriledi. Son 13 haftada yaşanan çıkış 10,6 milyar dolara ulaştı. 19 Mart haftasında yabancıların swap pozisyonu 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.





