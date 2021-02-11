Yabancının hisse senedinden çıkışı sürüyor



Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 5 Şubat haftasında net 183.2 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken 140.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 33.8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alışı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların 29 Ocak itibarıyla 28 milyar 920 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 814,9 milyon dolar oldu.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 523 milyon dolardan 9 milyar 961,9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 239.1 milyon dolardan 272.9 milyon dolara çıktı. Böylece, yabancıların geçen hafta işlemleri 8.9 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.