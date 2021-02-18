Yabancının hisse senedinden çıkışı sürüyor

Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar, 12 Şubat haftasında net 62.3 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaparken, 128.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8.5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alışı gerçekleştirdi.

Yabancı yatırımcıların 5 Şubat itibarıyla 30 milyar 814,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 19,6 milyon dolar oldu. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 961,5 milyon dolardan 10 milyar 249, 9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 272.9 milyon dolardan 281.4 milyon dolara çıktı. Böylece, yabancıların geçen hafta işlemleri 74.4 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.