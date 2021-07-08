Yabancının işlemlerinde hacim yok

Şebnem TURHAN

Yabancı yatırımcıların 25 Haziran itibarıyla 21 milyar 71,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Temmuz'da 20 milyar 713,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancıların DİBS stoku 7 milyar 782,4 milyon dolardan 7 milyar 885,1 milyon dolara yükseldi. Yabancı yatırımcının ŞBS stokları ise 235,4 milyon dolardan 232,6 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 2 Temmuz itibarıyla, bir önceki haftaya göre 480 milyon dolar gerileyerek ile 20 milyar 430 milyon dolara düştü. Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Temmuz itibarıyla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolara ulaştı. TCMB verilerine göre 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.