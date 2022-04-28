Yabancının ufak ufak alımına mola geldi

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta hisse senedinde 52,1, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 22,2 milyon dolar net satış yaptılar. Yabancı yatırımcıların hisse senedinde yılbaşından bu yana net çıkışı 1 milyar 75 milyon dolara ulaştı.

Verilere göre 15 Nisan haftasında 20 milyar 512 milyon dolar olan yabancının hisse senedi stoku 20 milyar 685 milyon dolar, yine 15 Nisan haftasında 2 miylar 362 milyon dolar olan DİBS stoku da 2 milyar 395 milyon dolar gerçekleşti. Yabancı yatırımcı geçen hafta şirket borçlanma senetlerinde de 0.4 milyon dolarlık net satış yaparken ŞBŞ stokları 15 Nisan haftasındaki 132.4 milyon dolardan 131.4 milyon dolara geriledi. Böylece 22 Nisan haftasında yabancının işlemleri 74.7 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti.