Yabancının yıldızı Galatasaray

07 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul verilerine göre yabancı yatırımcılar Yıldız Pazar’da 7 milyar 819 milyon dolar hisse alımı 7 milyar 784 milyon dolarlık da hisse satışı gerçekleştirdi. Yıldız Pazar’da en büyük işlem hacmi Türk Hava Yolları’nda olurken yabancının en yüksek net alıcı olduğu hisse ise Garanti Bankası olarak öne çıktı. Yıldız Pazar’da en yüksek net satışa sahip hisse ise Emlak Konut GYO olarak belirlendi.

Yabancı yatırımcıların ilk net alıcı oldukları ilk on hissede Garanti ve Türk Hava Yolları’nı Türkiye’de öne çıkan savunma sanayinin en büyük oyuncularından Aselsan üçüncülüğü aldı. Bu hisseleri, Vestel, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Pegasus, Kardemir, Arçelik ve Akbank izledi.

Net satıcı oldukları hisse sıralamasında ise Emlak Konut GYO’nun ardından Tüpraş, Şişecam, altın üretimiyle 2019’da rekor beklenen Koza Altın, Turkcell, Tekfen Holding, Soda Sanayi, TAV Havalimanları, İş GMYO ve Anadolu Efes geldi.

Yabancı yatırımcılar aralık ayını Yıldız Pazar’da 34.9 milyon dolar net alıcı olarak tamamladı.

Galatasaray’da net alıcı

Ana Pazar’da ise yabancı yatırımcılar 1 milyar 304 milyon dolarlık alım, 1 milyar 179 milyon dolarlık da satış gerçekleştirdi. 24.7 milyon dolar net alıcı olarak aralık ayını tamamlayan yabancı yatırımcının en yüksek net alıcı pozisyonu İhlas Gayrimenkul’de oldu. Teknosa ikinci sırada yabancının ilgisini çekerken yine savunma sanayi şirketlerinden Katmerciler Ekipman da Ana Pazar’da yabancının net alıcı olduğu 10 hisse arasında yer aldı.

Dikkat çeken ise spor kulüplerinden sadece Galatasaray’da yabancı yatırımcının net alıcı pozisyonunda olması. Ana Pazar’da işlem gören diğer spor kulüpleri Trabzonspor ve Beşiktaş yabancı yatırımcının net satıcı olduğu ilk on hisse arasında. Fenerbahçe ilk onda yer almasa da yine yabancının net satıcı olduğu hisse durumunda bulunuyor.