Yabancıya koşullu swap'ın detayları netleşiyor

Yabancılara koşullu swap düzenlemesinda çalışmalar sürüyor.

Temmuz’da devreye alınması planlanan yeni kanalla yabancı yatırımcıların, lirayı açığa satmama şartıyla en az 3 ya da 6 ay vadeli swaplarla lira fonlaması sağlayabileceği öne sürüldü.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; varlık sınıfı bazında bir sınırlamanın öngörülmediği ve yabancıların lira cinsi her ürüne yatırım yapabilmesine olanak sağlanacağı öğrenildi. Buna göre swap kanalıyla sağlanacak lira, tahvil, hisse ya da mevduat gibi yatırımlarında kullanılabilecek.



Konuya ilişkin diğer kaynakların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası da ayrı bir swap imkanı üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Buna göre, en az iki yıl vadeli tahvillere yatırım yapacak yabancı yatırımcılara sıfır fonlama maliyetli, dolar bazında yüzde 4 getiri garantili plan üzerinde çalışmalar sürüyor. Yetkililer, plan hakkında detayların henüz netleşmediğini ve değişiklikler olabileceğini belirtti.