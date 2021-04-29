Yandex, lisans için banka satın aldı

Rus teknoloji şirketi Yandex dün yaptığı açıklamada, finansal hizmetler sunabilmek için gerekli olan bankacılık lisansını alabilmek adına, orta ölçekli Rus bankası Acropol’ü 14,8 milyon dolara satın aldığını duyurdu.

Yandex, geçen yaz devlet borç bankası Sberbank ile ortak girişimden ayrılarak e-ödeme hizmeti Yandex.Money'nin kontrolünü devretmesi ardından fintech hizmetini geliştirmek için bir yol arıyordu. Yandex’ten yapılan açıklamada, şirketin bankacılık lisansı alabilmek için şirketin Rusya’nın en büyük 330. bankası Acropol’ü satın aldığını ve bu yolla bankanın tüm yerel ve uluslararası bankacılık lisanslarına sahip olduğu belirtildi.

Yandex ayrıca, finansal hizmetlerini geliştirerek kullancıları ve ortakları için yeni ürünler sunmaya hazırlanıldığını açıkladı. Satın alma Rusya Merkez Bankası’nın onayını bekliyor. İlk çeyrek sonuçlarını çarşamba günü açıklayan Yandex, düzeltilmiş net gelirinin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 43 düşüşle 2,2 milyar rubleye gerilediğini ancak gelirinin aynı dönemde yüzde 39 arttığını açıkladı. Yandex daha önce ülkenin özel bankalarından Tinkoff'u hisse başına 27,64 dolar değerle toplamda yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almak istemiş, ancak görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.