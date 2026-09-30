Yapay zekâ coşkusu borsada duvara çarptı: Halka arz beklenen fiyatı bulamadı

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Yapay zekâ yatırımlarına yönelik güçlü ilgi şirket değerlemelerini yukarı taşırken, halka arz piyasasında yatırımcıların daha seçici davranmaya başladığına işaret eden yeni bir örnek ortaya çıktı. Veri merkezi altyapısı üreticisi Accelevation Holdings Corp. (ACCV), halka arzını planlanan fiyat aralığının altında tamamladı.

Şirket ve mevcut hissedarlar toplam 30 milyon hisseyi 18 dolardan satarak 540 milyon dolarlık halka arz gerçekleştirdi. Accelevation hisselerinin 30 Eylül’de Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Fiyat beklentinin altında kaldı

Accelevation halka arz sürecini 22 Eylül’de başlatırken 30 milyon hissenin hisse başına 20 ila 24 dolar arasında satılmasını planladığını açıklamıştı.

Ancak nihai fiyat 18 dolar olarak belirlendi. Böylece halka arz fiyatı, açıklanan aralığın alt sınırının da yüzde 10 altında kaldı.

Halka arzda şirket 10 milyon hisse sattı. Olympus Partners bağlantılı mevcut hissedarlar ise 20 milyon hisseyi piyasaya sundu.

Bu nedenle 540 milyon dolarlık toplam halka arz büyüklüğünün tamamı Accelevation’ın kasasına girmeyecek. Şirket yalnızca kendi sattığı hisselerden gelir elde edecek; mevcut hissedarların satışından şirkete ödeme yapılmayacak.

Accelevation, elde edeceği gelirin bir bölümünü borçların ödenmesi, halka arzla bağlantılı giderler ve genel şirket ihtiyaçları için kullanmayı planlıyor.

Yapay zekâ altyapısı hızla büyüttü

Accelevation’ın halka arzı özellikle şirketin son yıllardaki hızlı büyümesi nedeniyle yakından izleniyor.

Ohio merkezli şirket; veri merkezleri için güç dağıtım sistemleri, soğutma altyapısı ve modüler tesis çözümleri tasarlıyor, üretiyor ve kuruyor.

Yapay zekâ veri merkezlerine yönelik yatırım patlaması şirketin gelirlerine de güçlü biçimde yansıdı.

Accelevation’ın geliri 2021’de 3 milyon doların altındayken 2025’te yaklaşık 448 milyon dolara çıktı. Şirketin 2026’nın ilk yarısındaki geliri ise 437 milyon dolara ulaştı.

30 Haziran itibarıyla sipariş büyüklüğünün yaklaşık 1,1 milyar dolar seviyesinde olması da veri merkezi yatırımlarından gelen talebin gücünü gösteriyor.

Buna rağmen halka arz fiyatının beklentinin altında kalması, yatırımcıların yapay zekâ altyapısındaki büyüme hikâyesini fiyatlarken şirket değerlemelerine daha temkinli yaklaşmaya başladığı yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

Faiz baskısı halka arzları zorluyor

Accelevation’ın halka arzı yalnızca şirkete özgü bir gelişme olarak görülmüyor.

ABD’de yükselen tahvil faizleri ve daha sıkı finansman koşulları, yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahını baskılıyor. Son dönemde bazı şirketlerin halka arzlarını ertelemesi veya fiyat beklentilerini aşağı çekmesi de piyasadaki temkinli görünümü güçlendirdi.

Accelevation’ın 18 dolarlık fiyatı da bu ortamda yatırımcıların yüksek büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere dahi her değerleme seviyesinden talep göstermediğini ortaya koydu.

Şirketin Nasdaq’taki ilk işlem gününde oluşacak fiyat hareketi, yalnız Accelevation açısından değil, yapay zekâ ve veri merkezi altyapısı alanındaki diğer şirketlerin halka arz planları açısından da yakından izlenecek.