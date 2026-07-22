Super Micro’da 60 milyar dolarlık sipariş marj hesabını değiştirdi

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Super Micro, mali dördüncü çeyrekte 60 milyar doları aşan yeni sipariş aldı. Brüt kâr marjı beklentisi yüzde 8,2-8,4’ten yüzde 15-17’ye çıkarken hisseler seans sonrası işlemlerde yüzde 17,5 yükseldi; gelir tahmini ise alt uçta kaldı.

Yapay zekâ sunucusu üreticisinin hisseleri, ön sonuçların açıklanmasının ardından seans sonrası işlemlerde yüzde 17,5 yükseldi. Piyasanın ana odağını gelirden çok brüt kâr marjındaki beklenenden güçlü artış oluşturdu.

Super Micro'nun Başlıca faaliyet alanları şöyle sıralanabilir:

Yapay zekâ sunucuları: NVIDIA veya AMD grafik işlemcili sistemler

Veri merkezi kurulumu: Tek sunucudan komple rack/kabin düzeyinde çözümler

Bulut ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri

Depolama ve ağ ürünleri

Sıvı soğutma sistemleri: Yüksek enerji tüketen yapay zekâ

Sipariş birikimi rekor kırdı

Super Micro, dördüncü çeyrekte aldığı 60 milyar doları aşan siparişlerin gelecek çeyreklerde teslim edilmesini bekliyor. Açıklanan tutar, şirketin yapay zekâ sunucuları ve veri merkezi sistemlerine yönelik talebin sürdüğünü gösterdi.

Şirket, bazı siparişlerin kesin taahhüt niteliği taşımayabileceğini de belirtti. Müşteri takvimleri, teslimat koşulları, iptal olasılığı ve üretim kapasitesi, siparişlerin gelire dönüşme hızını belirleyecek.

Marj beklentisi ikiye katlandı

Şirket, hem genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hem de düzeltilmiş brüt kâr marjının yüzde 15 ile yüzde 17 arasında gerçekleşmesini bekliyor. Önceki tahmin yüzde 8,2 ile yüzde 8,4 aralığındaydı.

Super Micro, artışın müşteri ve ürün karmasındaki iyileşmeden kaynaklandığını açıkladı. Brüt kâr marjı 2026 mali yılının ikinci çeyreğinde yüzde 6,3’e kadar gerilemiş, üçüncü çeyrekte yüzde 9,9’a yükselmişti.

Gelir tahmini alt bantta kaldı

Dördüncü çeyrek gelirinin daha önce açıklanan 11 milyar ile 12,5 milyar dolarlık tahmin aralığının alt bölümünde gerçekleşmesi bekleniyor. Piyasa beklentisi yaklaşık 11,67 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Gelir tahmininin alt bantta kalmasına rağmen marjdaki sıçrama, daha yüksek kârlılık sağlayan ürünlerin satış içindeki payının arttığına işaret etti. Kesin gelir ve kâr rakamları mali kapanış işlemlerinin ardından netleşecek.

Yapay zekâ yatırımları talebi taşıyor

Teknoloji şirketleri ile bulut hizmeti sağlayıcıları, büyük dil modellerini ve diğer yapay zekâ uygulamalarını desteklemek için veri merkezi yatırımlarını artırıyor. Sunucu, depolama, ağ altyapısı ve soğutma sistemlerine yönelik harcamalar üreticilerin sipariş hacmini büyütüyor.

Super Micro, yapay zekâ sunucularının yanı sıra kurumsal sistemler, veri depolama ve uç bilişim çözümleri sağlıyor. Büyük müşterilerden gelen yüksek tutarlı siparişler gelir görünümünü güçlendirirken müşteri yoğunlaşması ve teslimat takvimi riskini de artırıyor.

Finansman ihtiyacı büyüyor

Şirket haziran ayında hisse ve hisse bağlantılı araçlarla 7 milyar dolarlık finansman sağlamayı planladığını açıklamıştı. Kaynağın, 20’den fazla müşteriden alınan yaklaşık 39 milyar dolarlık gelişmiş yapay zekâ sunucusu siparişlerini karşılamak için kullanılması öngörülüyordu.

Yeni siparişlerin 60 milyar doları aşması, işletme sermayesi, parça tedariki ve üretim kapasitesine duyulan ihtiyacı daha da artırabilir. Yüksek büyüme temposunun nakit akışı ve pay sahiplerinin seyrelme riski üzerindeki etkisi de bilanço döneminde izlenecek.

Kesin sonuçlar 11 Ağustos’ta

Açıklanan gelir ve marj tahminleri henüz bağımsız denetimden geçmedi. Şirket, mali kapanış sürecindeki düzeltmeler nedeniyle kesin sonuçların ön tahminlerden farklılaşabileceğini bildirdi.

Super Micro, dördüncü çeyrek ve 2026 mali yılı sonuçlarını 11 Ağustos’ta açıklayacak. Yatırımcılar siparişlerin teslimat takvimini, nakit akışını, hisse başına kârı ve yeni mali yıla ilişkin gelir tahminini takip edecek.