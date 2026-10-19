Yapay zekâ hisselerinde rüzgâr değişiyor: En güçlü getiriler geride kalmış olabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Barclays stratejistleri, yapay zekâ odaklı yatırımlarda kazanç sağlamanın giderek zorlaştığını belirterek yatırımcıların şirket seçiminde daha dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Bankaya göre temanın olgunlaşmasıyla birlikte şirketlerin mali yapısı, gelir beklentileri ve değerlemeleri daha fazla önem kazanıyor.

Emmanuel Cau liderliğindeki ekip, yapay zekâ hisselerine yönelik değerlendirmesinde portföylerin çeşitlendirilmesini önerirken, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmelerin teknoloji hisseleri üzerindeki baskısına dikkat çekti.

Enflasyon ve faiz beklentileri baskı yaratıyor

Barclays'e göre ABD'de tüketici ve üretici enflasyonunun beklentileri aşması, Merkez Bankası'nın (Fed) ilave faiz artırımına gitme ihtimalini yükseltti. Bu beklenti, değerlemeleri yüksek seviyelerde bulunan teknoloji ve yapay zekâ hisselerini olumsuz etkiliyor.

Banka, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin de petrol fiyatlarını yukarı çektiğini, Brent petrolün son dönemde varil başına 100 doların üzerinde seyrettiğini belirtti. Aynı dönemde yarı iletken sektöründe satışlar yaşanırken, PHLX Semiconductor ETF'nin ekim başından bu yana yaklaşık yüzde 11 gerilediği aktarıldı.

Şirketlerin gelirleri ve mali gücü öne çıkıyor

Barclays, güçlü iş modeline, sağlam bilançoya, öngörülebilir gelir akışına ve makul değerlemeye sahip büyük teknoloji şirketlerindeki pozisyonların korunmasını tavsiye ediyor.

Bununla birlikte banka, yapay zekâ temasının daha olgun bir aşamaya geçmesiyle yatırımcıların şirketleri daha ayrıntılı değerlendirdiğini vurguladı. Hisselerin değerlemeleri, şirketlerin finansman ihtiyacı, rekabet koşulları, düzenlemelerden kaynaklanabilecek riskler ve gelecekteki gelirlerin ne ölçüde öngörülebildiği bu süreçte belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.

Stratejistler, yatırımcıların daha seçici davranması gerektiğine ilişkin görüşlerini şu sözlerle özetledi:

"Yapay zeka temasından kaynaklanan en güçlü getiriler geride kalmış olabilir. Bu nedenle yatırımcıların çok daha seçici davranması gerekiyor."