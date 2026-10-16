Yapay zekâ hisselerindeki satış fonları vurdu

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Yapay zekâ ve çip hisselerinde yaşanan sert satışlar, küresel hedge fonların performansını tersine çevirdi. Goldman Sachs'ın 15 Ekim'e kadar olan verilerinde, özellikle Asya odaklı fonlarda ciddi bir gerileme dikkat çekti.

Küresel fonlarda haftalık kayıp yüzde 2,9

Goldman Sachs'ın büyük yatırım fonlarına hizmet veren prime brokerage biriminin verilerine göre, şirketlerin mali performansını inceleyerek hisse senedi seçen ve hem yükseliş hem de düşüş yönünde pozisyon alan küresel fonlar, 15 Ekim'e kadar olan haftada yüzde 2,9 değer kaybetti.

Bu gruptaki fonların haftanın her işlem gününü kayıpla geçirmesi dikkat çekti. Yapay zekâ ve yarı iletken hisselerindeki gerileme, özellikle teknoloji yatırımlarına ağırlık veren portföylerin getirilerini olumsuz etkiledi.

14 Ekim Çarşamba günü dünya genelindeki temel analiz odaklı fonlar yüzde 0,9 kaybederken teknoloji hisselerine yoğunlaşan fonlarda düşüş yüzde 2'ye ulaştı. Sistematik alım satım stratejileri kullanan ve birden fazla yatırım stratejisini bir arada yürüten fonlarda da yaklaşık yüzde 1'lik kayıp yaşandı.

Asya odaklı fonlarda zarar yüzde 6,8'e çıktı

Satışların en ağır etkisi Asya piyasalarına yatırım yapan fonlarda görüldü. Goldman Sachs verilerine göre Asya odaklı hisse senedi fonları, ekim ayının ilk yarısında yüzde 6,8 değer kaybetti. Söz konusu fonlar yalnızca 14 Ekim'de yüzde 2,6 geriledi.

Böylece Asya odaklı fonlar, haziran sonundaki zirvelerinden bu yana elde ettikleri kazanımların yarısından fazlasını geri vermiş oldu. Bu fonların yılbaşından haziran sonuna kadar olan kazancı yüzde 40'ı aşmıştı.

Asya'daki kayıpların büyümesinde, bölge borsalarının yapay zekâ sistemlerinde kullanılan gelişmiş çipleri ve bellek ürünlerini üreten şirketlere yüksek ölçüde bağımlı olması etkili oldu.

Çip hisselerindeki satış borsalara yayıldı

Yapay zekâ yatırımlarına yönelik endişeler, Asya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde de sert kayıplara yol açtı.

Güney Kore'nin KOSPI endeksi 15 Ekim Perşembe günü yüzde 8 düşerek son altı ayın en düşük kapanış seviyesine geriledi. Tayvan borsasında da yüzde 3'ü aşan kayıp yaşandı.

İki piyasadaki satışların merkezinde, yapay zekâ veri merkezleri için işlemci, bellek ve diğer elektronik bileşenleri üreten şirketler bulunuyordu.

Yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ altyapısına ayırdığı yüksek bütçelerin ne kadar süre devam edeceğini sorgulamaya başladı. Bu yatırımların beklenen gelirleri oluşturmakta gecikmesi halinde çip üreticilerinin büyüme beklentileri de baskı altında kalabilir.

ABD enflasyonu yapay zekâ yatırımlarını baskılıyor

Fonların karşılaştığı kayıpların arkasındaki önemli gelişmelerden biri de ABD'de enflasyonun yeniden yükselmesi oldu.

Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının faizleri daha da artırabileceği düşüncesini güçlendirdi.

Bu olasılık, yapay zekâ yatırımları açısından iki ayrı risk oluşturuyor. Öncelikle yüksek faizler, veri merkezi ve teknoloji altyapısı yatırımlarını borçlanmayla finanse eden şirketlerin maliyetlerini artırıyor.

Diğer taraftan faizlerin yükselmesi, gelecekte güçlü kazanç sağlaması beklenen büyüme şirketlerinin bugünkü piyasa değerlemelerini olumsuz etkileyebiliyor.

Yapay zekâ sektörüne yönelik beklentilerin çok yüksek olması, yatırımcıların faiz ve finansman koşullarındaki değişikliklere daha sert tepki vermesine yol açabiliyor.

Fonların yıllık kazancı henüz silinmedi

Son haftadaki kayıplara rağmen küresel yatırım fonlarının tamamının yılbaşından bu yana zarar ettiği söylenemiyor.

Goldman Sachs'ın verilerine göre temel analiz odaklı küresel hisse senedi fonları, haftalık yüzde 2,9'luk düşüşe rağmen yılbaşından 15 Ekim'e kadar yüzde 14,3 getiri sağlamış durumda.

Bu durum, mevcut satışların daha önce elde edilen kazançların bir bölümünü geri aldırdığını, ancak söz konusu fon grubunun yıllık performansını henüz negatife çevirmediğini gösteriyor.

Asya odaklı fonların ekim ayının ilk yarısındaki yüzde 6,8'lik kaybı ise bölgedeki teknoloji yatırımlarının daha sert bir düzeltme yaşadığına işaret ediyor.

Goldman Sachs'tan dikkat çeken karşılaştırma

Goldman Sachs'ın değerlendirmesinde, farklı yatırım stratejilerinin aynı anda sert kayıplar yaşaması ayrıca öne çıktı.

Banka, 2020'den 2025 sonuna kadar üç büyük fon stratejisinin aynı gün 80 baz puanı aşan kayıpları birlikte yaşamadığına dikkat çekti.

Ancak 2026'da bu durum üç kez meydana geldi. Goldman Sachs'ın karşılaştırmasında söz konusu tarihler 4 Şubat, 28 Temmuz ve 15 Ekim olarak sıralandı.

Farklı yöntemlerle yönetilen fonların aynı anda gerilemesi, piyasalardaki satışların tek bir yatırım stratejisiyle sınırlı kalmadığını gösteriyor.

Yapay zekâ hisselerinde başlayan değer kaybının daha geniş bir yatırımcı grubuna yayılması, piyasalardaki dalgalanmanın büyümesi açısından önem taşıyor.

Bundan sonraki süreçte yatırımcıların izleyeceği başlıca gelişmeler, büyük teknoloji şirketlerinin yatırım harcamaları, çip üreticilerinin finansal sonuçları ve ABD'deki faiz beklentileri olacak.