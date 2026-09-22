Yapay zekâ rallisi geri döndü: Küresel borsalarda ibre yukarı

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Küresel borsalar haftanın ikinci işlem gününe güçlü bir risk iştahıyla giriyor. Geçen hafta faiz ve petrol baskısıyla satış gören teknoloji hisselerinde para yeniden alıma dönerken, Wall Street’te başlayan hareket 22 Eylül sabahında Asya piyasalarına da yayıldı.

Nasdaq rekor kırdı, teknoloji hisseleri öne çıktı

Wall Street’te pazartesi gününün açık ara kazananı teknoloji hisseleri oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,26 yükselerek 27 bin 122 puanla rekor kapanış yaptı.

S&P 500 yüzde 1,49 artışla 7 bin 764 puana çıkarken Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,71 yükselerek 52 bin 48 puandan günü tamamladı.

Rallinin merkezinde yeniden yapay zekâ hisseleri bulunuyor. Meta’nın yeni yapay zekâ ajanı Muse’a yönelik güçlü ilgi şirketin hisselerini yüzde 11’in üzerinde yükseltti.

Yarı iletken şirketlerinde hareket daha da sert oldu. Intel yüzde 12, AMD yaklaşık yüzde 10, Arm ise yüzde 17’nin üzerinde değer kazandı. Philadelphia Yarı İletken Endeksi günü yüzde 4’ün üzerinde yükselişle tamamladı.

AMD’deki yükseliş şirketin piyasa değerini ilk kez 1 trilyon doların üzerine taşıdı.

Petrol düşünce borsaların önündeki baskı hafifledi

Küresel borsalardaki yükselişin ikinci ayağını petrol fiyatlarındaki geri çekilme oluşturuyor.

Brent petrol pazartesi günü yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederek yeniden 100 dolar sınırına geriledi. ABD tipi ham petrol de 96 doların altına indi.

Petrol fiyatlarının gerilemesi piyasa açısından yalnızca enerji maliyetlerinin düşmesi anlamına gelmiyor. Son haftalarda 100 doların üzerine çıkan petrol, enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve merkez bankalarının faizleri daha da yükseltebileceği endişesini artırmıştı.

Enerji fiyatlarının gevşemesiyle bu baskının bir bölümü ortadan kalkarken ABD tahvil getirileri de geriledi. Böylece yüksek faizden en fazla etkilenen teknoloji ve büyüme hisseleri yeniden alım gördü.

Küresel borsalardaki ralli Asya’ya taşındı

Wall Street’teki güçlü kapanışın ardından para bu sabah Asya teknoloji hisselerine yöneliyor.

Güney Kore’de KOSPI Endeksi yüzde 2’nin üzerinde yükselirken hareketin merkezinde yine yarı iletken üreticileri bulunuyor. Samsung Electronics yüzde 3,5’e, SK Hynix ise yüzde 3,3’e varan yükselişler gördü.

Tayvan borsası yüzde 1’in üzerinde artarken Çin’in büyük şirketlerini izleyen endeks yaklaşık yüzde 0,75 yükseliyor. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi de pozitif bölgede seyrediyor.

Japonya piyasaları ise resmi tatil nedeniyle bugün işlem görmüyor.

Japonya hariç Asya-Pasifik hisselerini izleyen geniş kapsamlı endeksteki yükseliş yüzde 1’i aşmış durumda. Böylece pazartesi günü New York’ta başlayan teknoloji rallisi yeni işlem gününde bölgesel bir harekete dönüşüyor.

Avrupa da güne yükselişle hazırlanıyor

Küresel borsalardaki olumlu hava Avrupa açılışı öncesinde vadeli işlemlere de yansıyor.

STOXX 600 vadeli kontratları sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 0,2 yükselirken Avrupa’nın büyük endekslerinde de pozitif açılış beklentisi oluşuyor.

ABD tarafında ise pazartesi günkü sert yükselişin ardından alımlar tamamen sona ermiş değil. Nasdaq vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,4 artıda seyrediyor.

Bu görünüm korunursa teknoloji hisselerindeki toparlanma Wall Street’te ikinci güne taşınabilir. Ancak bir günlük güçlü yükseliş sonrasında özellikle yüzde 10’un üzerinde değer kazanan teknoloji hisselerinde kâr satışlarının gelip gelmeyeceği de izlenecek.

Piyasaların önünde iki büyük risk hâlâ duruyor

Borsalardaki güçlü yükselişe rağmen faiz cephesindeki risk tamamen ortadan kalkmış değil.

Doları altı önemli para birimi karşısında ölçen endeks 100,4 çevresinde ve yaklaşık yedi haftanın en yüksek seviyelerine yakın bulunuyor. Piyasada Fed’in ekim ayında bir kez daha faiz artırabileceği beklentisi de son bir haftada belirgin biçimde yükseldi.

Bu nedenle petrolün yeniden yükselmesi veya Fed’den daha sert mesajlar gelmesi halinde tahvil faizlerindeki baskı yeniden güçlenebilir.

Diğer taraftan piyasalar ABD ile Çin arasında bu hafta yapılacak üst düzey görüşmeleri ve Ortadoğu’dan gelebilecek diplomasi haberlerini yakından izleyecek. Bu iki cepheden gelecek haberler hem petrol fiyatlarını hem de küresel borsaların mevcut yükselişinin devam edip etmeyeceğini belirleyebilir.

Şimdilik piyasanın verdiği mesaj açık: Geçen hafta yapay zekâ hisselerinden kaçan para yeniden teknolojiye dönüyor, petrolün gerilemesi de bu hareket için önemli bir alan açıyor.