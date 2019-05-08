Yapı Kredi 1 milyar dolar sendikasyon aldı

08 Mayıs 2019

Yapı Kredi 367 gün vadeli 350.4 milyon dolar ve 606.8 milyon euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 1.03 milyar dolar karşılığında sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamaya göre; 21 ülkeden 49 finansal kurumun katılımıyla alınan kredinin toplam maliyeti sırasıyla Libor artı yüzde 2.50 ve Euribor artı yüzde 2.40 olarak gerçekleşti.

Kredi dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak.

Bu arada sendikasyonun koordinatörlüğünü ve düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü UniCredit, aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmeden bulunan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "Kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında ülkemizin geleceğine duyduğumuz inançla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük üçüncü özel bankası olarak fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve güçlendirmek daima önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda güçlü sermaye yapımız ve uzun yıllara dayanan saygın itibarımızla sağladığımız kaynakları, reel sektörü ve dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla kullanıyoruz. Yılın ilk yarısının yüksek ilgiyle karşılanan, ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve bankamıza duyulan güveni teyit eden bu işlem ile firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Egea için 225 milyon dolar yatırım kararı