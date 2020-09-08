Yapı Kredi 76'ncı yaşını kutluyor

08 Eylül 2020

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 9 Eylül’de 76’ncı yaşını kutlayan bankanın, tarihi misyonunu anlatarak değerlendirmelerde bulundu.

Yapı Kredi'nin Bahçekapı'da açılan ilk şubesi ve 1 milyon lira sermaye ile İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu yıllarında Türkiye'nin ilk özel bankası olarak kurulduğunu anımsatan Erün, sözlerine şu şekilde devam etti: “9 Eylül 1944'ten bu yana toplumun ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel hafızasında yer eden Yapı Kredi'nin tarihinde, çok fazla ‘ilk’ler bulunuyor. Kurulduğumuz günden bu yana varoluş nedenimiz ülkemiz insanına ve ekonomisine daima değer katmak, hizmet etmek. İlk şube bankacılığı, ilk 24 saat bankacılık hizmeti, ilk özel servis numaralı telefon bankacılığı, ilk kredi kartı, ilk tüketici kredisi ve ilk otomobil kredisi gibi sektörde bugün standart hale gelmiş pek çok ürün ve hizmetin arkasında Yapı Kredi olarak öncü rol oynadık. Ayrıca son 10 yılda dijital ve mobil bankacılık alanında imza attığımız ilklerle müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık kattık.”

Ekonomiye ilk 6 ayda 349 milyar lire destek

“İçinde bulunduğumuz şu günlerde müşterilerimizin ve ülkemizin yanında olmaya devam ediyoruz. Yılın ilk yarısında nakdi ve gayri nakdi kredilerimiz ile ülke ekonomisine 349 milyar TL kaynak sağladık’’ değerlendirmesinde bulunan Erün şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası olarak, ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışımızla ülke ekonomisine değer katmayı sürdürdük. Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla hayata geçirilen iki yeni programa dâhil olduk. “Çek Ödeme Destek Paketi” ve “Opex Kredi Destek Paketi”inde lider bankalar arasında yer alarak bu dönemde de müşterilerimizi destekledik. Bu kapsamda yılın ilk yarısında ülkemize 7 milyar liralık kaynak sağladık.

Öte yandan, ihracatı desteklemek adına 14 Mayıs’ta yılın en yüksek katılımlı sendikasyon kredisine imza attık. 18 ülkeden 38 bankanın katılımı ile gerçekleştirilen sendikasyon kredisiyle 870 milyon dolarlık fonlama sağladık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kısa vadeli likidite ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) sağladığımız 100 milyon dolar da dâhil olmak üzere uluslararası piyasalardan sağladığımız kaynağı 970 milyon dolara çıkardık. Böylelikle, ülkemiz ekonomisine ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha tescillemiş olduk.

"Dijital bankacılıkta öncüyüz"

Türkiye’nin dijital bankası olarak COVID-19 salgını döneminde de müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına hızla adapte olduklarının altını çizen Gökhan Erün; “Salgınının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve Yapı Kredi Çağrı Merkezi’ne yönlendirdik, bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini de dijital kanallarımızdan müşterilerimize sunduk. Bu doğrultuda mobil bankacılık aktif müşteri adedimizde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağladık. Pandemi dönemine göre temassız işlem adedimiz ise yüzde 266 oranına yükseldi. Yine bu dönemde teması minimuma indiren “POS’ta QR’la Ödeme” oranımız yüzde 245, “Araçta Ödeme” oranımız ise yüzde 193 oranında artış gösterdi” dedi.

"Bu yıl ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik"

Sürdürülebilirliği, ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerine entegre ettiklerini ve toplumsal kalkınmayı öncelikli amaç olarak belirlediklerini paylaşan Erün, “Kurulduğumuz ilk günden beri bankacılık faaliyetlerimizin tüm paydaşlarımız üzerindeki etkilerini gözeterek çalışıyoruz. Bu kapsamda, bu yıl ilk yeşil tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Tahvil kaynaklarını yenilenebilir enerji projelerinde kullandırarak Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişine desteğimizi sürdürüyoruz.

Diğer yandan, dünyanın en büyük çevresel raporlama kuruluşu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) yaptığımız raporlamayla CDP Türkiye 2019 Su Liderleri arasında da yerimizi aldık. Ayrıca ilk Entegre Raporumuzu da yayımladık. Bu rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) Entegre Raporlama Çerçevesi kapsamında, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları’na uygun olarak hazırlandı” şeklinde konuştu.

"İlklerin bankası olmaya devam edeceğiz"

İnsanı merkeze alan “Hizmette Sınır Yoktur” anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Erün; “Yapı Kredi olarak 76 yılda en büyük önceliğimiz her zaman toplumumuza ve ülke ekonomimize destek sağlamak oldu. Bugüne kadar her şart ve koşulda, elimizdeki tüm imkânlarla ekonomimize ve memleketimize çok önemli katkılar sunduk. Bundan sonraki süreçte de artan ihtiyaçlar doğrultusunda sorumluluk almaktan çekinmeyerek ülkemize hizmet etmeye ve finanstan eğitime, kültür-sanattan sürdürülebilirliğe her alanda oluşturacağımız kuvvetli izlerle, ilklerin bankası olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.