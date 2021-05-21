Yapı Kredi, 962 milyon dolar sendikasyon aldı

Yapı Kredi, 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile 962 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. Bankanın sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemi olma özelliği taşıyan kredi, ihracatın finansmanı için kullanılacak. 351 milyon dolar ve 501 milyon euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağlanan kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor + yüzde 2,50 ve euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti. Kredinin yenilenme oranı ise yüzde 103 oldu.

Yapı Kredi’nin sağladığı 962 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Bank of America, Emirates NBD, Mashreqbank PSC ve Standard Chartered; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America ve Standard Chartered; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.

Sağladıkları sendikasyon kredisiyle ülke ekonomisi ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni bir kez daha tescillediklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, "Yapı Kredi olarak güçlü sermaye yapımız, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışımız ve nitelikli insan kaynağımız ile hedeflediğimiz alanlarda sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ediyoruz.

Bununla birlikte, sürdürülebilir ekonomik büyümenin bütüncül bir bakış açısıyla ancak ve ancak çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konularının bir arada yürütülmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Her alanda tüm paydaşlarımız için uzun dönemli değer yaratmak üzerine bir yaklaşımımız var. Bu doğrultuda attığımız adımlarla da sektörümüz ve ülkemiz için örnek kurum kimliğimizi senelerdir başarıyla taşıyoruz.

Sürdürülebilirliği her alanda benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bu anlamda, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı ilk sendikasyon işlemimize imza atmaktan dolayı da çok gururluyuz. Sağladığımız bu kaynak, dış ticaret finansmanına yönlendirilecek. Böylece ihracatı ve reel sektörü desteklemeye, ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.