Yapı Kredi alacaklarını sattı

Yapı Kredi Bankası, tahsili geçmiş 564,8 milyon TL alacağını 113 milyon TL bedelle satmaya karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 28.09.2022tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 31.07.2022 tarihi itibarıylatoplam 564.819.605,48 TL olan alacağın, Emir Varlık Yönetim A.Ş., Denge VarlıkYönetim A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Hedef Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 112.992.000,00TL bedelle satılmasına karar verilmiştir."