Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Koç seçildi
Yapı Kredi Bankası’nın 23 Mart tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ali Koç seçildi.
Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yatığı açıklama ile Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Koç’un seçildiğini duyurdu.
Bankadan KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamızın 23.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu'muzun 23.03.2022 tarihli kararı ile,
- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Yıldırım Ali Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine,
- Evvelce Murahhas Üyeliğe atanmış bulunan Sn. Gökhan Erün'ün Murahhas Üye olarak göreve devam etmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.