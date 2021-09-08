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Yapı Kredi CEO'su Erün: Sürdürülebilirlik konularına hassasiyet gösteriyoruz

Bu yıl 77'nci yaşını kutlayan Yapı Kredi'nin CEO'su Gökhan Erün, "Ülkemize ve  toplumumuza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu  yaparken, gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak adına  sürdürülebilirlik konularına da hassasiyet gösterip, uzun dönemli  değer yaratıyoruz" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Türkiye'nin ilk özel bankası olarak, 1 milyon lira sermaye ile 9 Eylül 1944'te kurulan Yapı Kredi, 77'nci yaşını kutluyor. Kuruldukları günden bugüne ülke ekonomisini ve insanını kararlılıkla  desteklemeyi sürdürdüklerini belirten Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "İlk günden beri, kuruluş felsefemizin izinden gidiyor, ülkemize ve  toplumumuza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bunu  yaparken, gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak adına  sürdürülebilirlik konularına da hassasiyet gösterip, uzun dönemli  değer yaratıyoruz. Ayrıca, Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım' sözünün ışığında, topluluğumuzun  ülkeye ve topluma hizmet felsefesi, duyarlılığı ve yaklaşımı da bu  yolda bizim için büyük bir itici güç oluyor" değerlendirmesinde  bulundu.

"Ülke ekonomisini var gücümüzle destekliyoruz"

2021 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine 441 milyar TL katkı  sağladıklarını vurgulayan Erün, ''Güçlü sermaye yapımız, insanı  merkeze alan ve sınır tanımayan hizmet anlayışımızla 77. yılımızda da  büyümeye devam ettik. Nakdi kredilerimizi yüzde 25 artışla 318,1  milyar liranın üzerine taşıdık. Bununla birlikte müşteri mevduatı  hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış kaydetti. Pandeminin olumsuz etkilerinin küresel olarak devam ettiği yılın ilk  yarısında ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerin yanında olmayı sürdürdük. Bu dönemde KOBİ'lere verdiğimiz nakdi ve gayri nakdi kredilerde geçen  yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış sağladık. Öte yandan Türkiye'yi kredi kartıyla tanıştıran ilk banka olarak Worldcard ile  tarihsel liderliğimizi bu sene 30. yıla taşıdık. Önümüzdeki dönemde de  ekonomimizi var gücümüzle desteklemeye ve her ölçekten işletmemizin  yanında olmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

"Geleceğin bankacılığını bugünden inşa ediyoruz"

Pandemi sürecinin, dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez  daha hatırlattığını vurgulayan Erün, şu değerlendirmede bulundu: "Hem  içinde bulunduğumuz dijital çağ hem de pandeminin etkisiyle geleneksel  iş yapış şekilleri, tüketici davranışları ve beklentileri hızla  değişiyor. Geleceğin bankacılığını bugünden inşa etme vizyonuyla uzun  yıllar önce dijital bankacılık alanında insanı merkeze alan, sınırları  kaldıran teknolojileri üretme hedefi ile dijital stratejimizi  oluşturmuştuk. Pandemiden önce hayata geçirdiğimiz yenilikler  sayesinde bu döneme en hazırlıklı giren kurumların başında yer aldık.

Bu doğrultuda sektördeki güçlü konumumuz ve yenilikçi ruhumuzla 77  yılda standartları belirleyen sayısız inovasyonu sektörle tanıştırdık,  bankacılığın her alanında sınırları kaldıran işlere imza attık, atmaya  da devam ediyoruz.

En güncel teknolojilerden faydalanarak gerek müşterilerimizin gerekse  çalışanlarımızın hayatını kolaylaştırmak, bu konudaki temel  yaklaşımımızı oluşturdu. Yapı Kredi Mobil bankacılık uygulamamızı  hayata geçireli 10 yıl oldu. 2018 yılında ise 'Görüntülü İşlem Asistanları' uygulamamızı hayata geçirerek kullanıcılara uzaktan  müşteri olma imkânını sağladığımızda, zamanın ötesinde bir yeniliğe  imza atmıştık. Şubeye gitmeden Yapı Kredi müşterisi olmak isteyen  kullanıcılara sunduğumuz 'Görüntülü İşlem Asistanları' ile  kazandığımız müşteri sayımızda yılın ilk 6 ayında önceki döneme  kıyasla iki katından fazla artış yaşandı. Mobil aktif müşteri adedimiz  ise 2021'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21  oranında yükseldi. Son 5 yılda aktif mobil bankacılık müşterimiz %300  arttı. Sektör standartlarını değiştiren inovatif özelliklerimizden  biri olan QR kodla para/çekme yatırma şimdiye kadar 120 milyondan  fazla kullanıldı. Dijital kanallardan kazandığımız yeni müşteri  adedimiz 2020 yılının aylık kazanımına göre 2 katından fazla arttı. Bu  doğrultuda dijital kanallarımızda yarattığımız yıllık etkileşim 2  milyara yaklaşırken, nakit dışı işlemlerde dijital kanallarımızın payı %98,5'e ulaştı. Ayrıca Yapı Kredi olarak kullanıcılarımız için her yıl 100'den fazla gelişmeyi gerçekleştirdik. Dijital bankacılık alanında  öncü konumumuzu sürdürerek insan hayatına değer katacak teknolojilere  odaklanarak yeni teknolojileri en kullanışlı şekilde müşterilerimizin  hizmetine sunmaya devam edeceğiz."

"Her alanda sürdürülebilirliği benimsiyoruz"

Faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki etkilerini doğru yönetmenin  büyük bir sorumluluk olduğu bilinciyle hareket ettiklerini dile  getiren Erün, ''Kurumsal politika ve stratejilerimizi geliştirirken  ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim faktörlerinin hepsini bütüncül  bir şekilde değerlendiriyoruz. Sadece ekonomik gelişim adına değil   topluma, insana ve doğaya dost sürdürülebilir bir gelecek için var  gücümüzle sınırları kaldırmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik  stratejimizi, ortak değer yaratmaya dayandırıyor, tüm çalışmalarımızı  buna göre planlıyor ve yönetiyoruz. Bununla birlikte doğal kaynakları  gelecek kuşaklara da aktarabilmek için kaynakların en verimli biçimde  kullanılması konusunda üzerimize düşen görevleri önemsiyoruz ve  finansın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Buna bağlı olarak  sürdürülebilirliği  ekonomik, sosyal ve çevresel her alanda  benimseyerek tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlik odağında müşterilerimizin sağlıklı dönüşümü için  bilinç oluşturmak ve dönüşümün finansmanını sağlamak da en kritik  konularımız arasında yer alıyor" dedi.

Sürdürülebilirlik alanında atılan ulusal ve uluslararası tüm adımları  çok yakından takip ettiklerini söyleyen Erün, ''Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri, Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi gibi pek çok  ulusal ve uluslararası girişimin içinde yer alarak sektöre örnek  oluyoruz. Sorumlu yatırım yapmaya önem veren kurumların kaynak olarak  aldıkları dünya çapında önemli endeks serilerinden biri olan FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'nde de varız. Ocak 2021'den itibaren İklim Bağlantılı Finansal Görev Gücü'nün (TCFD- Task Force on Climate-related Financial Disclosures) raporlama tavsiyelerinin resmi  destekçisi de olduk. Öte yandan kömür madenciliği ve kömüre dayalı  enerji üretimi finanse etmeme taahhütleri küresel çapta gün geçtikçe  artıyor. Biz de kredi politikalarımızda yaptığımız değişikliklerle  düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele  kapsamında, yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği  yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğimizi beyan ettik. Yine yakın  bir zaman önce Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece  küresel ısınma artışını 2°C'nin, ideal olarak ise 1,5°C'nin altında  sınırlayan Paris Antlaşması'nın hedefleri doğrultusunda çevreye  katkıda bulunacağız. Ülkemizden "1.5°C Yönelik İş Hedefleri"ni  imzalayan ilk ve tek kurum olmanın gururunu yaşıyoruz''  değerlendirmesinde bulundu.

"Kadın çalışan oranında sektör liderliğimiz sürüyor"

Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olarak, kadın  çalışan oranında sektör liderliğini çok uzun yıllardır sürdürdüklerini  hatırlatan Erün, "Sadece ülkemizin değil, dünyanın da her anlamda  gelişmesi ve daha iyi bir yere dönüşmesinin yollarından biri, şüphesiz  ki cinsiyet ayrımı yapmadan herkese eşit fırsat sunulmasından geçiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda atılan tüm adımları, özel sektör  ve kamunun doğal bir sorumluluğu olarak görüyoruz. Yapı Kredi olarak,  herkese eşit haklar sunulmasının kurumların en önemli görevlerinden  biri olduğunun farkındayız. Kadın istihdam oranını bir gelişmişlik  göstergesi olarak kabul eden bir kurum olarak 77'nci yılımızda da  sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalın çalışma modeliyle sürdürülebilir dünyaya katkı

Küresel çapta yaşanan değişimlerin önemli bir oyuncusu olduklarını  belirten Erün, "Kurum kültürümüzün çok önemli bir parçası olan  yenilikçi ruhumuzla, kendi sektörümüz için bir ilk ve tüm sektörler  için örnek bir karara imza atarak 'Yalın Çalışma' modeline kalıcı  olarak geçtik. Verimlilik temeline dayanan bu modeli planlayıp hayata  geçirdiğimizden beri sürdürülebilirlik açısından dünyamız için pek çok  fayda sağladık. Geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren 8 binden fazla Yapı Kredilinin sorunsuz bir şekilde evden çalışmasını ve bu sayede  her ay yolda harcanan 350 bin saatten fazla süreden tasarruf etmesini  sağladık. Evlerden çalışmaya başladığımız yaklaşık 1.5 yıldan beri  karbon ayak izimizi toplamda yüzde 51 oranında (32.106 ton CO2e)  azaltmayı da başardık" diye konuştu.