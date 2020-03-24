Yapı Kredi CEO’su Erün: Tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçirilecek

24 Mart 2020

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, koronavirüs salgınının yakından izlemeye, gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye, ülkeye ve milletimize hizmette sınır tanımadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Erün, yaptığı açıklamada salgın ile ilgili olarak aldıkları önlemleri, Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan geniş tedbirlere paralel olarak artırarak sürdürdüklerini belirtti. Erün, “Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. En büyük önceliğimiz toplumumuzun; çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığını, güvenliğini korumak. Bunu yaparken bir yandan da ülkemize ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı sürdürmek” dedi.

Yapı Kredi CEO’su Erün sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm süreci oldukça dikkatli ve titiz şekilde 5 fazlı bir protokol seti üzerinden yöneterek, her aşamada detaylı planladığımız uygulamaları devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Şimdiye kadar, düzenli bilgilendirme ve iletişim, tüm çalışma alanları (ofisler, şubeler ve ATM’ler) ve iklimlendirme için hijyen, dezenfeksiyon programları, seyahat, etkinlik, toplantı kuralları, kesintisiz hizmet için gerekli tüm personelin uzaktan çalışmasına yönelik altyapı hazırlıkları ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik tedbir ve değişiklikler gibi pek çok konuda kriz yönetim planını devreye aldık.”



11 bin Yapı Kredili evden çalışıyor

Çalışanların ve müşterilerin sağlığı için çok önemli tedbirleri hayata geçirdiklerinin de altını çizen Erün, hem Genel Müdürlük hem de Bankacılık Üssü’ne termal kameralar yerleştirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Tüm çalışma alanlarında (ofisler, şubeler ve ATM’ler) ve iklimlendirme sisteminde hijyen ve dezenfeksiyon programını hayata geçirdik. Çalışanlarımızın tümü için maske, sıvı dezenfektan ve eldiven gibi gerekli kişisel koruyucu malzemeleri tedarik ettik. Şubelerimizde ve ana kasalarda para ile teması olan herkesin eldiven ile çalışmasını zorunlu tutuyoruz. Yapılan tüm iş ve özel seyahatler ile müşteri ziyaretlerini durdurduk. Tüm toplantılarımızı dijital araçlar kullanılarak uzaktan gerçekleştiriyoruz. Kesintisiz hizmet için de gerekli tüm personelin uzaktan erişim ile çalışmasına yönelik teknolojik hazırlıklarını tamamlayarak uygulamaya aldık. 3 farklı lokasyonda hizmet veren Müşteri İletişim Merkezlerimizdeki çalışanlarımızın evden hizmet verebilmeleri adına test uygulamalarımızı da tamamlayarak, dönüşümlü evden çalışma sistemini devreye soktuk. Yedekleme planlarımızı da yine aynı doğrultuda tamamladık. 12 Mart 2020 itibarıyla, hamile, engelli ve kronik hastalığa sahip çalışanlarımız idari izinli olarak sayılıyor. Bankanın tüm eğitim, etkinlik ve organizasyonlarını ise 30 Nisan 2020 tarihine kadar iptal ettik. Bugün itibariyle 11.000’i aşkın Yapı Kredili evden çalışıyor.”

Son olarak bu sürecin ekonomik etkilerini de dikkate alarak uygulamaya başladıkları bir dizi kararı da hatırlatan Erün, “Bu zor dönemde de ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

65 yaş üstüne kolaylıklar sağlandı

Yapı Kredi şubeleri, Müşteri İletişim Merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM’leri ile 7/24 kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini de ifade eden Erün, şöyle konuştu:

“Geçen haftadan bu yana da şubelerimiz dahil tüm birimlerimizde yüzde 50 dönüşümlü çalışma sistemine geçtik. Bununla birlikte 19 Mart’tan bu yana ofis ve şubelere gelen çalışma arkadaşlarımıza destek mekanizmaları oluşturduk. Tüm iletişim kanallarımızdan müşterilerimize ‘Evde Kal’ çağrısı yapıyoruz ve onlara tüm hizmet noktalarımızda kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Internet Şubesi’ne yönlendiriyoruz. Ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezlerini arayan 65 yaş üstü müşterilerimize kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de hayata geçirdik. Yeni sistem sayesinde Müşteri İletişim Merkezlerini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşteriler, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ulaşabiliyor.”

Kaynak: AA