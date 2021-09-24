Yapı Kredi, finansal teknoloji şirketi kuruyor

Yapı ve Kredi Bankası, dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere yeni bir şirket kurma kararı aldı.

Yapı Kredi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23.09.2021 tarihli kararı ile, Yapı Kredi'nin dijital kanallar üzerinden oluşturacağı yeni iş alanlarını yürütmek üzere Bankanın yüzde 100 oranında sahibi olacağı 100 milyon TL tutarına kadar sermaye ile anonim şirket statüsünde yeni bir şirket kurulmasına, kuruluş sermayesinin tamamının Banka tarafından karşılanmasına, şirket kuruluşuna ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.