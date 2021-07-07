Yapı Kredi, iki ayrı finansman ile 40 milyon euro temin etti

Yapı Kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon euro tutarında finansman anlaşmasına imza attı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, banka, ayrıca çiftçilerin ve tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla da European Fund for Southeast Europe'dan (EFSE) 25 milyon euro tutarında kredi sağladı.

Banka, 6 yıl vadeli bu iki kredi sayesinde reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil finansmanı sağlayacak.

Yapı Kredi yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile sağladığı 962 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini dış ticaret finansmanına yönlendirerek sürdürülebilir dönüşüme olan katkısını devam ettirmişti.