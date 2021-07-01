Yapı Kredi ile ICBC'den kredi anlaşması
Yapı Kredi ile ICBC, iki yıl vadeli 130 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı.
Bloomberg
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Yapı Kredi ile Çinli ICBC arasında iki yıl vadeli 130 milyon dolar tutarında ikili kredi anlaşması imzalandı.
Bloomberght'de yer alan habere göre, anlaşmada ICBC’yi temsilen temsilci banka göreviyle ICBC Turkey Bank, düzenleyici göreviyle ise ICBC Turkey Yatırım görev aldı.
Kredinin Yapı Kredi tarafından dış ticaretin finansmanı ve refinansmanında kullanılacağı belirtildi.