Yapı Kredi Leasing'e 19 milyon euroluk finansman

Yapı Kredi Leasing’ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kredi, İtalya'dan yapılacak yatırım malları ithalatının finansmanı için kullandırılacak.

“SACE garantisi karşılığında ING Bank'tan sağladığımız uzun vadeli bu kaynağı uygun koşullarda yatırımcılara sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diyen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, “Söz konusu anlaşma ile İtalya ile yapılacak tüm yatırım malı ithalatlarında müşterilerimize uygun koşullarda kullandırılacak.

Sektörün öncü ve lider kurumu Yapı Kredi Leasing olarak SACE gibi güçlü iş ortaklarıyla hareket etmeye ve farklı ölçeklerdeki tüm kurumların ihtiyaçlarını leasing yolu ile karşılamaya devam edeceğiz” diye konuştu.