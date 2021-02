Yapı Kredi müşterisi KOBİ’lere KoçSistem ile ücretsiz e-Çözümler

Takip Et

İSTANBUL - Bankadan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını günlerinde de müşterilerinin yanında olan banka, müşterilerinin sağlığını korurken iş ve fatura süreçlerini kolaylaştırıp verimliliklerini artıracak bir iş birliğine imza attı.

Türkiye’nin önde gelen markalarına dijital dönüşüm hizmetleri sunan KoçSistem ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Yapı Kredi, müşterilerine e-Belge sistemi olan e-Çözümler’i sunmaya başladı.

E-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM çözümlerinden oluşan e-Çözümler sistemine ücret ödemeden geçen Yapı Kredi müşterileri, ilk bir yıl ücretsiz ve 100 bin kontöre kadar olmak üzere kendilerine özel avantajlı fiyatlarla bu hizmetlerden faydalanabiliyor.

"Ödeme ve tahsilat süreçlerini hızlandırdık ve maliyetleri azalttık"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, Yapı Kredili KOBİ’lerin, KoçSistem iş birliği sayesinde ödeme ve tahsilat süreçlerini hızlandırdıklarını ve maliyetlerini azalttıklarını belirterek, "Yapı Kredili KOBİ’lere özel olarak sunduğumuz bu kampanyayla, işlerini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lerimizin önündeki sınırları kaldırdık. KOBİ’lerimiz ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilecekleri e-Çözümler sistemiyle, fatura ve makbuzlarına her an her yerden kolayca ulaşabiliyor. Kargo maliyetleri ve zamandan tasarruf ederken, mal sevkiyatı ve dağıtım süreçlerini de hızlandırabiliyor. Arşiv maliyetlerini de düşüren bu sistem sayesinde gelen-giden fatura ve irsaliyelerine ait işlemleri muhasebe programlarında otomatik muhasebeleştirerek fatura süreçlerini de kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

"Küçük ve orta ölçekli şirketlerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak"



KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci ise KoçSistem'in, 2013 yılından bu yana geliştirdiği e-Çözümler’e geçiş yapmak isteyen KOBİ’lere Yapı Kredi’nin öncülüğünde ekonomik ve hızlı bir geçiş planı sunduğunu kaydetti.

Dereci, KOBİ’lerin e-Çözümler’e erişimini kolaylaştıran kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi: "KoçSistem e-Çözümler ürün ailemizin kolay kullanım özellikleri ve Yapı Kredi ile birlikte oluşturduğumuz uygun ödeme şartları, böylesine zorlu bir dönemde küçük ve orta ölçekli şirketlerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak. Bulut ortamında veya işletmenin kendi yerinde kullanabileceği e-Çözümler, KOBİ’lere önemli avantajlar sağlıyor. E-Çözümler; e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarından oluşuyor.

Resmi belgelerini e-Çözümler ile internet ortamında anlık olarak oluşturabilen şirketler, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) yasal düzenlemeleri ile uyumlu bu belgelerin ilgili mercilere gerçek zamanlı teslimini yine aynı sistem üzerinden yapabiliyor. Fatura konusunda sık görülen sahtecilik olaylarına karşı önemli bir koruma sağlayan KoçSistem e-Çözümler, şirketlerin, ihtiyaç anında belgelerine hızlı erişimini kolaylaştırıyor."



"KOBİ’lerimizin yeni bir eşik atlayacağına içtenlikle inanıyorum"



Dereci, şirketlerin eskiden karmaşık işlemlerden oluşan toplu/tekli fatura görüntüleme süreçlerini artık tek bir istek ile gerçek zamanlı yönetebildiğini ifade ederek, zamanı ve kaynakları verimli kullanmak isteyen tüm KOBİ’lerin, e-Çözümler’den birçok fayda elde edebildiğini kaydetti. Dereci, şöyle devam etti: "Örneğin, Türkiye’nin üç ayrı lokasyonunda, birbiriyle bağlantılı şekilde çalışan veri merkezlerimiz üzerinde e-Çözümler’i kullanan yüzlerce müşterimiz aynı zamanda CDP (Continuous Data Protection) online data koruma teknolojisinin yüksek güvenlik duvarlarından da yararlanabiliyor. KoçSistem e-Çözümler ile Yapı Kredili KOBİ’lerimizin küresel rekabete giden yolda yeni bir eşik atlayacağına içtenlikle inanıyorum."